Ribery s-a intors la restaurantul cu friptura de aur si a avut o surpriza uriasa. Ce a aparut in meniu. FOTO

Franck Ribery petrece la Dubai in asteptarea unui contract nou.

La 36 de ani, Franck Ribery a decis sa plece de la Bayern, insa nu se va retrage. Mijlocasul are sanse mari sa se intoarca la Galatasaray, club unde a fost adus de Gica Hagi dupa ce l-a remarcat la Metz.

In asteptarea negocierilor finale, Ribery se relaxeaza la Dubai, acolo unde merge des la restaurantul celebrului deja Salt Bae, bucatarul turc devenit faimos pentru modul in care toarna sare pe fripturile sale.

Ribery si Salt Bae sunt prieteni buni, iar francezul a avut parte de o surpriza imensa cand a verificat meniul. O friptura a fost denumita in cinstea fostului jucator de la Bayern Munchen. Friptura "GOLDEN OTTOMAN STEAK (RIBERY #7)" costa 600 de euro, jumatate cat a platit Ribery in iarna pentru o friptura placata cu aur comestibil.



Ribery, scandal urias din cauza unei fripturi

Aflat in vacanta de iarna la Dubai in urma cu 6 luni, Frank Ribery a postat pe net imagini de la vizita la restaurantului sau favorit, cel al lui Salt Bae. Ribery a comandat friptura placata cu aur care costa 1200 de euro si a fost criticat de fani. "Sunt oameni care mor de foame si tu dai 1200 de euro pe o friptura. Rusine!", e unul din mesajele primite de Ribery. Si sotia jucatorului a fost atacata, iar acesta s-a simtit nevoit sa raspunda. A facut-o urat si a fost amendat de sefii clubului Bayern.



“In 2019 punem punctul pe i. Sa incepem cu invidiosii si haterii, care s-au nascut in urma unui prezervativ rupt. Sa va f** mamele si bunicile si tot arborele genealogic. Nu va datorez nimic, tot succesul i se datoreaza lui Dumnezeu, mie si apropiatilor, care au crezut in mine. Restul sunteti pietricele in sosetele mele”, e mesajul publicat de Ribery.