Transferat în urmă cu un an de la Universitatea Cluj, Thiam nu a dat randamentul așteptat la fosta campioană a României, iar Gigi Becali nu s-a mai bazat pe serviciile sale. Acum, FCSB este în căutarea unui alt atacant pentru a concura pentru postul de titular cu Daniel Bîrligea.

Publicația locală stiridecluj.ro a scris că U Cluj ia în calcul readucerea lui Mamadou Thiam pentru următorul sezon, în contextul în care ”studenții” caută întăriri serioase pentru următorul sezon, în care vor evolua din nou în preliminariile cupelor europene.

Mamadou Thiam, înapoi la U Cluj? ”Nu se pune problema”

Radu Constantea, președintele de la Universitatea Cluj, a spus în exclusivitate pentru Sport.ro că mutarea ar putea depinde de transferul lui Jovo Lukic, asaltat cu oferte după ce a fost golgheter în sezonul precedent. În acest moment, nu s-ar putea problema unei reveniri a lui Thiam în tricoul ”studenților”.

„E un jucător pe care-l cunoaștem foarte bine. Momentan nu se pune problema, pe posturile respective suntem destul de bine acoperiți.

(n.r. - Depinde de ce se întâmplă cu Lukic?) Cu siguranță va avea și asta un impact, dar pe Thiam noi îl vedem pe alt post, nu neapărat pe postul de vârf”, a spus Radu Constantea, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Mamadou Thiam a evoluat în 47 de partide în sezonul precedent, în toate competițiile, reușind să marcheze de șapte ori și să ofere alte două pase decisive, în toate competițiile.

Universitatea Cluj, activă pe piața transferurilor în această vară

Antrenor - Cristiano Bergodi (confirmat)

Veniri - Andrei Coubiș (Sampdoria / 150.000 euro), Alibek Aliev (CFR Cluj / gratis), Marius Ștefănescu (Konyaspor / gratis), Pedro Pinho (GD Chaves / gratis), Neofytos Michail (Pafos FC / gratis), Florent Poulolo (UTA Arad / gratis), Friday Adams (FC Botoșani / gratis), Goodnews Ibuchi (Gloria Bistrița / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Raji Ayomide (Olimpia Satu Mare), Iustin Chirilă (CSM Reșița), Luca Nagy (SCM Zalău), Denis Moldovan (CS Dinamo), Tobias Horn (Sănătatea Cluj), Ioan Bârstan (Hermannstadt), Eduard Moga (CS Tunari), Tudor Pojar (Poli Iași), Antonio Suciu (Ceahlăul), Ștefan Opriș (Poli Iași), Alin Techereș (Sepsi)

Plecări - Edvinas Gertmonas (Servette Geneva / gratis), Alin Toșca, Andrei Artean, Jasper van der Werff (contracte încheiate), Alessandro Murgia (contract reziliat), Omar El Sawy (Rapid / împrumut expirat)