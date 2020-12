Recunoaste cineva PAPUSA? Cum arata in COPILARIE una dintre cele mai FRUMOASE femei ale planetei

Jurnalista din Spania care e admirata de milioane de barbati din intreaga lume si-a surprins fanii cu o fotografie de cand era mica.

Sara Carbonero are 36 de ani si a impresionat ani la rand din postura de ziarista sexy care i-a adus si implinirea in viata particulara, ea maritandu-se cu unul dintre cei mai valorosi portari din toate timpurile, Iker Casillas.

In ciuda unei vieti de familie exemplare, cei doi avand impreuna si doi copii, Iker si Sara au traversat in ultimii ani momente extrem de dificile, fostul fotbalist depasind cu bine un infarct, in timp ce jurnalista a fost diagnosticata cu cancer ovarian, dificultati aparute aproape concomitent, in mai 2019.

Sara Carbonero a ramas insa o persoana extrem de pozitiva si optimista, asa cum se poate observa din postarile ei pe Instagram. Ultima dovada a venit zilele trecute, cand Sara le-a facut o supriza de Craciun numerosilor sai admiratori. Mai precis, ea a postat o fotografie din copilarie, din care cu greu i se pot deslusi trasaturile din prezent.

"Asa m-am trezit, ca in anii 80. O sa va spun mai tarziu crema pe care o folosesc", a glumit Sara Carbonero, putin nostalgica, din postura de scolarita cu parul prins in coada. Evident, a urmat ploaia de complimente si de mesaje de apreciere, iberica adunand aproape 200.000 de like-uri in decurs de numai 24 de ore, multi asemanand-o cu o papusa.