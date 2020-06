Marturia halucinanta a lui Samuel Eto'o din copilarie: "Ma ascundeam ca sa joc fotbal"

Camerunezul a povestit ca parintii lui nu il lasau sa joace fotbal cand era mic.

Eto'o a avut o cariera impresionanta. A inceput fotbalul la Real Madrid, dupa a atins gloria absoluta la Barcelona si la Inter Milano.

Fostul jucator de la Chelsea ar fi putut avea cu totul alta viata daca nu reusea sa isi convinga parintii sa il lasa se joace fotbal.

"Am trait si am respirat fotbalul, dar parintii mei erau foarte duri cu mine. Nu au acceptat sa joc fotbal, deoarece pentru ei fotbalul era un lucru pe care il faceau copii daca nu mergeau la scoala", a declarat camerunezul pentru FIFA.com.

"Evident, mergeam la scoala si nu eram un elev rau, dar aveam o pasiune pentru fotbal. Imi amintesc ca intr-o zi era un meci in orasul meu si a trebuit sa ma ascund ca sa pot juca. Ceea ce nu stiam, era ca tata se afla in barul din fata terenului. Tot ceea ce am facut in acea zi, mi-a dat permisiunea sa joc fotbal fara constrangeri. Parintii mei nu stiau ca eu am un talent natural", a declarat fostul jucator de la Barca.

"Dupa acel meci am fost eroul cartierului. Cand am ajuns acasa tatal meu mi-a spus: Esti atat de bun. Ti-am vazut meciul astazi. O sa vorbesc cu mama ta ca sa joci in continuare. Si asa am avut permisiunea sa joc. Avem 12 sau 13 ani, din acel moment nu m-am uitat in spate. Am avut binecuvantarea tatalui meu si nimic nu m-a putut tine departe de teren. Zi si noapte. De atunci, a trecut un an sau doi pana am plecat in Europa si viata mea s-a schimbat pentru totdeauna", a povestit fostul star de la Inter Milano

Eto'o a avut o cariera impresionanta. Pe parcursul anilor a jucat pentru echipe precum Barcelona, Inter Milano si Chelsea. De asemenea, el a reusit sa isi treaca in palmares 3 trofee Champions League. In toata cariera sa, el a jucat 720 de meciuri, a inscris 360 de goluri si a oferit 116 pase decisive.