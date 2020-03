Recomandararea spaniolilor pentru dezinfectare la intrarea in casa. Cum scazi riscul infectarii cu coronavirus

Spaniolii au facut o lista cu recomandari adresate populatiei in timpul pandemiei de coronavirus.

Spania este a doua cea mai afectata tara de Covid-19 la nivel european.

Cele 10 reguli recomandate de reprezentantii guvernului spaniol la revenirea in domiciliu pentru a diminua riscul unei contaminari:

1. Cand intrati in casa, incercati sa nu atingeti nimic.

2. Scoateti-va pantofii la intrarea in casa.

3. Daca aveti un animal de companie si tocmai l-ati scos la plimbare, dezinfectati-i labutele la intrarea in casa.

4. Scoateti hainele de suprafata cu care ati fost afara si puneti-le intr-un cos cu rufe de spalat.

5. Lasati portofelul, geanta sau cheile la intrare.

6. Faceti dus sau, daca nu puteti, macar spalati foarte bine zonele expuse.

7. Curatati telefonul mobil si ochelarii.

8. Spalati cu solutie dezinfectanta suprafetele sacilor sau ale pungilor aduse din afara inainte de a le introduce in bucatarie sau intr-o alta camera a casei (Faceti o soltuie cu 20 de ml clor sau dezinfectant concentrat intr-un litru de apa, folositi manusi)

9. Scoateti manusile cu grija, tragandu-le incet, apoi spalati-va pe maini.

10. Nu uitati ca o dezinfectare totala nu e posibila, astfel ca obiectivul este diminuarea riscului.