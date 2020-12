Povestea SARUTULUI care a paralizat lumea. Le-a fost sau nu RUSINE? Au rupt TACEREA dupa un deceniu!

Probabil cel mai romantic moment din istoria fotbalului a fost comentat in premiera chiar de catre cei doi protagonisti.

S-au implinit 10 ani de cand nationala Spaniei a castigat Campionatul Mondial de Fotbal, in Africa de Sud, dupa 1-0 in finala cu Olanda, meci in urma caruia portarul Iker Casillas a facut un gest uluitor in fata camerelor de filmat. Luat la intrebari chiar de catre iubita sa, jurnalista Sara Carbonero, Casillas s-a napustit asupra acesteia cu un sarut total neasteptat care a facut inconjurul lumii la vremea respectiva.

EL BESO DE ESPAÑA

"Es muy romántico, pero nos da vergüenza verlo", @IkerCasillas y Sara Carbonero hablan públicamente por primera vez de ese momento. #ColgarLasAlas pic.twitter.com/ZzjNRveHIw — Movistar+ (@MovistarPlus) December 11, 2020

Dupa un deceniu, Iker si Sara (care intre timp s-au casatorit si au doi copii) si-au amintit de acele clipe unice, ambii marturisind ca s-au confruntat cu sentimente de jena. ”A fost foarte romantic și frumos, dar ar acum îmi e rușine să văd asta. A fost o acțiune impulsivă, așa am simțit”, a afirmat Casillas intr-un documentar pentru Movistar.

"Muchisima verguenza", a spus si Sara Carbonero, cuvinte care nu mai au nevoie de traducere in ceea ce priveste intensitatea rusinii pe care a simit-o. ”Când eram în avion și ne-am întors la Madrid, ne-am uitat la poze si cand am vazut mesajele și toată nebunia aceea, ne-am dat seama ce impact a avut acel sarut”, a adăugat Sara.