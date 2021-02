Poveste coplesitoare. Diego Maradona i-a salvat viata unei tinere in clinica de dezintoxicare

Una dintre multele fapte bune facute de-a lungul vietii de Diego Maradona a produs o emotie deosebita in Argentina.

Cu o postare pe Twitter, Giannina, una dintre fiicele lui Maradona, a tinut sa-i multumeasca in lacrimi unei tinere necunoscute care a relatat o intamplare petrecuta in urma cu multi ani, in clinica de reabilitare in care se recupera fostul fotbalist din cauza dependentei de alcool si de droguri.

Relatos que abrazan el alma y el de ella con mi papá! ♥️ GRACIAS @Aleja_____ por mandarme esto! Gracias @coplandcita por compartirnos algo tan fuerte y hermoso! https://t.co/yiEKOX4bHT — Gianinna Maradona (@gianmaradona) February 24, 2021

Astfel, in martie 2007, Maradona s-ar fi intersectat cu aceasta femeie, pe numele ei Mariana Copland. "El avea problemele lui, eu eram internata cu o depresie oribila. Am intrat cu o luna si jumatate inaintea lui Diego. Cand a sosit el, am inceput sa vad ca exista si altceva in viata. M-a ajutat sa ma ridic, jucam volei", e inceputul povestii care a emotionat Argentina si nu numai.

"Intr-o zi am avut o criza, iar asistentele m-au legat de pat si mi-au dat o supradoza de medicamente. A doua zi m-am trezit cu corpul paralizat, nu puteam sa merg. Trei zile mai tarziu, am facut o noua criza si asistentele au venit din nou. Dar Diego s-a ridicat in brate, a deschis ambele brate si le-a oprit", a completat Mariana.

"Nu cu copilul meu", ar fi spus Maradona, care a izbutit sa stea de vorba cateva minute cu tanara, aflata in depresie din cauza unui fost iubit, Nicolas, lucru care i l-a marturisit si fostului fotbalist. Atunci, Diego a luat o foaie si a scris: "Nicolas, esti un tampit. Da-i asta sa citeasca". "Pana cand n-am stat de vorba cu el, n-am reusit sa ma calmez", a incheiat femeia.