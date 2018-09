Polemica dupa aparitia FIFA 19. Ce au observat fanii in legatura cu Cristiano Ronaldo. FOTO

Ea Sports a anuntat ratingurile pentru cei mai buni 100 de jucatori de la FIFA 19 si a oferit deja si varianta demo a jocului ce urmeaza sa fie lansat la finalul lunii septembrie.

Pentru prima data in istoria jocului, Messi si Ronaldo sunt la egalitate, cu rating 94.

Calitatile lor sunt diferite, iar cei doi au note diferite pentru abilitatile lor. Fanii lui Ronaldo au observat insa o anomalie legata de ratingul pentru fizic. Ronaldo a primit doar 79 la fizicul sau, mai putin decat un jucator precum Fabinho. Messi este notat cu 61 pentru fizic in noul FIFA 19.

Sergio Ramos si Luis Suarez il depasesc pe Cristiano Ronaldo din top 10 la capitolul fizic.

but according to Fifa 19 Fabinho has more physical than Ronaldo... pic.twitter.com/VhnC5gHVs0