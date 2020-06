O fosta Miss Liverpool, in EXTAZ dupa titlul luat de "cormorani". A facut show prin oras imbracata in tricoul ROSU al favoritilor

Christine McGuiness (32 de ani) e una dintre cele mai cunoscute si mai sexy admiratoare ale gruparii de pe "Anfield".

Culoarea rosie e la moda in Anglia dupa ce Liverpool a subjugat aceasta editie a Premier League, trecandu-si in cont un titlu asteptat de 30 de ani. Evident, si fanii "cormoranilor" sunt in delir, iar printre acestia se numara si frumoasa Christine, vedeta in spectacole de televiziune din Regat si urmarita de tabloide datorita casniciei cu un cunoscut comediant, Paddy McGuiness. De asemenea, ea are in CV doua "coronite" in concursuri de frumusete prestigioase, Miss Commonwealth si Miss Liverpool.

Acum, de vreme ce toata lumea vorbeste despre succesul echipei antrenate de Jurgen Klopp, Christine si-a pus pe ea un tricou al lui Liverpool si a iesit poe strazi, unde a facut spectacol, dansand si cantand spre satisfactia fotografilor.