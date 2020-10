Nu se mai ASCUND deloc! Brazilianul Hulk, mai indragostit ca niciodata de NEPOATA fostei sotii. Pozele "fierbinti" cu care fotbalistul incinge Instagramul

Fotbalistul sud-american se simte in al 9-lea cer alaturi de frumoasa Camila Angelo, cu care are o relatie controversata.

Fost jucator la Porto, Manchester United si Zenit, Hulk are 34 de ani si e inca jucator activ in China, la Shanghai SIPG. Fara realizari impresionante pe teren in ultimii ani, brazilianul tine insa de ceva vreme atentia presei tabloide, asta dupa ce s-a cuplat cu frumoasa Camila, nimeni alta decat o ruda (o nepoata) a fostei sotii, cu care Hulk are si 3 copii.

"Eu eram singur, ea singura...", e justificarea fotbalistului, care n-a tinut cont de faptul ca mama copiilor sai, Iran, s-a simtit tradata de propria nepoata, dupa un mariaj care a durat 12 ani.

Daca in prima faza Hulk si Camila au fost destul de discreti in ceea ce priveste aparitiile publice, acum nu mai e nimic de ascuns. Astfel, pe contul de Instagram al lui Hulk apar cu regularitate fotografii cu cei doi in diverse ipostaze, iar fericirea se poate citi pe chipurile lor.

Tweet hulk Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!