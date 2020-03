Hulk se casatoreste cu nepoata fostei sale sotii la doar OPT luni dupa divort! Totul a fost dezvaluit de fotbalist si de logodnica lui | FOTO

Fotbalistul brazilian a divortat in vara anului trecut de fosta sotie, iar acum face nunta chiar cu nepoata acesteia.

Hulk (33 de ani) este fostul jucator al lui Porto si Zenit, iar acum evolueaza pentru Shanghai in China.

Brazilianul a fost in centrul unui scandal vara trecuta, cand a ales sa divorteze de sotia sa, Iranul Angela de Souza. Totul a pornit de la o aventura pe care fotbalistul o avea cu nepoata acesteia. La nici 3 luni dupa divort, Hulk a confirmat relatia cu Camila Angelo, pe care acum a cerut-o de sotie.

Camila (31 de ani) a postat o fogografie in care mainile ei apar pe o masa si poarta un inel de logodna. In plus, jucatorul si-a schimbat statusul de pe Instagram din "singur", "in casatorit" si a adaugat si un emoji cu un inel.

Sursa foto: Mundo Deportivo