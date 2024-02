Englezii sunt convinși. Ce se va întâmpla cu Radu Drăgușin din sezonul următor

Până acum, Drăgușin a fost folosit câte 10 minute în meciurile din Premier League cu Manchester United (2-2), Brentford (3-2) și Everton (2-2), iar la duelurile cu Brighton (2-1) și Manchester City (0-1) a fost rezervă neutilizată. Ange Postecoglou i-a preferat de fiecare dată pe Micky van de Ven și Cristian Romero titulari în centrul defensivei.

Presa din Anglia: "Drăgușin va avea cu siguranță multe meciuri din sezonul următor"

În ciuda startului ceva mai dificil de la Tottenham, jurnaliștii englezi sunt convinși că situația lui Radu Drăgușin se va schimba din sezonul următor, iar fundașul român va avea suficiente ocazii de a juca, mai ales că Spurs are șanse mari de a se califica în una dintre cele trei competiții europene.

Football London susține că Drăgușin nu este afectat de minutele puține prinse la Spurs și remarcă din nou gestul românului din finalul meciului cu Brighton, când a sprintat pe teren de pe banca de rezerve pentru a-l felicita pe Brennan Johnson, care a marcat golul victoriei în minutul 90+6.

"Drăgușin nu se plânge că nu primește suficiente minute în primele lui săptămâni la club. Știe precis că vor veni și șansele lui - poate chiar în acest sezon, având în vedere suspendările lui Romero sau accidentările fundașilor centrali. Însă cu siguranță va juca în multe meciuri din sezonul următor, când se anunță și o participare în competițiile europene și numeroase partide în calendar.

Românul s-a adaptat bine la Spurs. Se cunoștea deja cu foștii colegi de la Juventus, Rodrigo Bentanacur și Dejan Kulusevski, iar cu Romero și Vicario poate vorbi în italiană. Mai mult, vorbește excelent limba engleză și poate comunica foarte bine cu oricine din vestiar", au scris englezii.

După 24 de etape, Tottenham ocupă locul 4 din Premier League, ultimul care duce în Champions League, cu 47 de puncte, la 7 lungimi în spatele liderului Liverpool.

În etapa următoare, Tottenham va primi vizita lui Wolves, sâmbătă, de la ora 17:00.

Johan Lange, director tehnic Tottenham: "Drăgușin are viteză, e puternic, dar e foarte tânăr"

Mai mulți microbiști sau specialiști români s-au arătat deja îngrijorați în legătură cu statutul lui Drăgușin de la Tottenham, mai ales că România va participa în vară la Campionatul European din Germania, iar lipsa meciurilor oficiale îl poate afecta pe cel mai valoros tricolor din prezent.

Tottenham a îndemnat la calm și a cerut răbdare în cazul lui Radu Drăgușin. Johan Lange (44 de ani), directorul tehnic al lui Spurs, a lăudat într-un interviu recent calitățile fundașului român, însă a lăsat de înțeles că stoperul cumpărat de la Genoa este mai degrabă văzut drept un fotbalist pentru viitor, cu potențial mare de creștere.

"L-am urmărit pe Radu la Genoa pentru o lungă perioadă, am văzut că e foarte puternic. Are viteză, e puternic în duelurile unu contra unu, dar abia a împlinit 22 de ani. Este un jucător foarte tânăr și are o marjă importantă de progres. S-a adaptat bine la clubul nostru și va avea multe să ne ofere în anii care vor veni", spunea Johan Lange.