Nimeni nu a murit de coronavirus si peste 10% din populatie a fost testata! Care este secretul singurei tari care nu a inregistrat niciun deces din cauza COVID-19

Dezvaluiri de ultima ora din tara in care nu a inregistrat niciun deces din cauza coronavirusului.

Pandemia de coronavirus a lovit puternic toate colturile lumii, insa un mic arhipelag aflat in nordul Oceanului Atlatnic, Insulele Feroe, a reusit sa gestioneze foarte bine aceasta isterie provocata de COVID-19. In tara in care traiesc aproximativ 52 de mii de persoane, au fost efectate 6270 de teste, ceea ce inseamna ca mai bine de 10% din populatie a fost controloata.

Pendro Tarancon, un fotbalist in varsta de 35 de ani care traieste si joaca pentru o echipa din Insulele Feroe, a povestit ca nimeni nu este panicat de acest virus, iar viata in Feroe este una foarte calma. Totodata, acesta a spus ca pe data de 9 mai se va relua campionatul de fotbal, insa meciurile se vor disputa cu portile inchise.

"Din 20 aprilie, scolile s-au redeschis. Chiar daca se iau inca multe masuri de precautie, treptat ne intoarcem la normal. Putem sa ne antrenam impreuna, nu separat, dar lucram in grupuri mici, de cate cinci jucatori. Trebuie sa ne recuperam, ca sa fim pregatiti pentru startul campionatului. Fiecare echipa va avea doua vestiare. Jucatorii au obligatia sa se spee pe maini inainte si la finalul jocului. Nu au voie sa scuipe pe teren sau sa isi sufle nasul. De asemenea, strangerile de mana sunt interzise", a declarat fotbalistul pentru Mundo Deportivo.

Pana in acest moment, nimeni nu a murit de coronavirus in Feroe. Au fost inregistrate 185 de cauzuri de infectare, dintre care 178 de pacienti si-au revenit.