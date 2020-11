Misterul benzii cu floarea-soarelui purtate la gat in locurile aglomerate. Ce inseamna si la ce trebuie sa fim atenti

Un cordon verde insemnat cu floarea-soarelui e o atentionare cu caracter civic pe care putina lume o constientizeaza.

In special in locurile cu aglomerari mari de oameni (magazine, aeroporturi etc.) e posibil sa observam la un moment dat pe cineva purtand la gat o banda frumos colorata, dupa cum se poate vedea in fotografie.

Nu e un trend de fashion de ultima ora, ci un semnal de alarma subtil asupra unei posibile probleme de ordin mental sau fizic cu care se confrunta persoana respectiva sau cea pe care o insoteste, poate un copil ori un batran.

In spatiul online s-a viralizat deja aceasta atentionare, oamenii fiind indemnati sa nu treaca peste acest simbol si sa tina cont de posibilele implicatii in viata de zi cu zi, cum ar fi de exemplu cedarea unui loc la coada.