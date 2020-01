Mircea Lucescu a intervenit sa o salveze pe Cristina Topescu! Indura batai si taieturi cu lama! Povestea despre care nu s-a stiut nimic

Cristina Topescu a fost gasita decedata in casa la varsta de 59 de ani.

La o zi dupa anuntul tragic conform caruia Cristina Topescu a fost gasita decedata, Fanatik a dezvaluit o poveste care il are in prim-plan pe Mircea Lucescu. Conform sursei citate, antrenorul i-ar fi salvat viata fiicei lui Cristian Topescu, pe vremea cand aceasta avea doar 16 ani.

Pe cand avea 16 ani, fiica stelistului a plecat de 4 ori in Germania, sa isi viziteze mama, care era suspecta de cancer. Ulterior, jurnalista a recunoscut ca nu intentiona sa plece din tara, insa a fost arestata si a petrecut 3 luni si 5 zile in inchisoare, in toamna anului 1989, atunci cand ura fata de "dusmanii regimului comunist" atinsese cote maxime.

In relatarile Fanatik, tanara a fost capturata, incatusata si "internata" la penitenciarul din Turnu Severin, o inchisoare speciala pentru femei, unde regimul de detentie era extrem, iar detinutele erau snopite in bataie de catre gardieni, taiate cu lama si hranite cu mancare pentru porci.

In momentele alea, comentatorul sportiv l-a rugat pe Mircea Lucescu, de care era foarte apropiat, sa intervina si sa ii ajute fata. Antrenorul lui Dinamo, la ora aceea, a profitat de faptul ca era extrem de influent si a incercat pe toate caile sa o salveze pe Cristina Topescu. Acesta a apelat si la prim ministrul Constantin Dascalescu, cel care era considerat "mana dreapta" a lui Nicolae Ceausescu, insa nu a reusit sa o scoata din penitenciar.

Motivul refuzului nu a fost doar tentativa fetei de a trece granita ilegal, ci si razboiul dintre Steaua si Dinamo. Fata cazuse victima uneia dintre cele mai vechi rivalitati. Cu toate astea, Mircea Lucescu nu a renuntat, si a reusit sa obtina mutarea Cristinei Topescu intr-o celula separata, unde nu mai avea parte de tratamentul ingrozitor la care erau supuse detinutele.

Mircea Lucescu si Cristian Topesu au reusit sa ii micsoreze pedeapsa, pe cai diplomatice, iar in data de 19 decembrie 1989, fata a fost eliberata.