"M-am dus la inchisoare doar ca sa-l vad!" Ce a putut sa faca o tanara dupa ce a aflat ca iubitul ei a ajuns dupa gratii! Dezvaluiri incredibile

O tanara si-a povestit pe TikTok una dintre experientele ei amoroase din perioada liceului.

Julia Kassel le-a marturisit celor peste 400.000 de urmaritori ai sai ca atunci cand era in liceu s-a indragostit in mediul online de un barbat. In momentul in care acesta nu i-a mai dat niciun semn timp de cateva zile, tanara s-a ingrijorat si a inceput sa il caute.

Dupa ce a luat legatura cu prietenii barbatului, fata a aflat ca iubitul ei era in inchisoare si a pus la cale un plan pentru a merge sa-l vada.

Aceasta s-a alaturat colegilor sai de liceu care erau la un optional de avocatura si care urmau sa mearga in excursie la inchisoare. Tanara a mers la fiecare intalnire a grupului de liceeni pasionati de drept si, pentru ca a participat la fiecare curs, la finalul semestrului a putut sa mearga in excursie alaturi de colegii sai.

"Cand am ajuns la inchisoare, eram pregatita sa-mi vad barbatul. Am intrat, iar profesorul a vrut sa ne imparta in doua grupuri, unii urmand a vizita partea in care sunt retinute femei, iar ceilalti partea barbatilor.

Nu m-au lasat sa merg in zona unde erau tinuti barbatii pentru ca profesorul a spus ca nu vrea ca acestia sa vada fete tinere. Am mers cu colegele mele in zona destinata femeilor si nu am apucat sa-l vad", a declarat Julia Kassel pe TikTok, sfatuindu-si urmaritorii sa nu faca niciodata ceva de genul asta.

Tweet inchisoare tiktok Iubit liceu Citeste si: