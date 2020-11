Locul de pe planeta in care se traieste CEL MAI BINE in timp de pandemie. Pe ce pozitie se afla Romania si tara care inchide clasamentul

Un studiu facut de Bloomberg arata care sunt tarile dezvoltate care au reusit sa se fereasca cel mai bine de efectele negative ale pandemiei.

In contextul in care intreaga lume traverseaza o criza sanitara fara precedent in istoria recenta, in anumite regiuni lucrurile nu sunt chiar atat de ingrijoratoare.

Astfel, o analiza a specialistilor, luand in considerare mai multe aspecte, considera Noua Zeelanda drept tara care trebuie luata drept model. Urmeaza indeaproape cateva state din Asia (Japonia, Taiwan si Coreea de Sud), dar si tarile nordice din Europa, in frunte cu Finlanda si Norvegia.

Studiul a analizat 53 de tari din lume cu o economie dezvoltata, inclusiv Romania, tara noastra aflandu-se la acest capitol pe locul 43. La coada ierarhiei, pe ultimul loc in top, este Mexic.

