La asta chiar nu se astepta nimeni! Unde a fost dus SICRIUL unui decedat de Covid-19. Toata lumea a inceput sa PLANGA

O inmormantare a unui barbat din Irak rapus de coronavirus a devenit virala pe retelele de socializare.

Karim Salman (55 de ani) e un antrenor de fotbal irakian care a murit la inceputul lunii decembrie din cauza complicatiilor generate de infectarea cu Covid-19. Dincolo de amaraciunea evenimentului, nimeni nu se astepta la scena care a urmat, apropiatii lui Salman ducand sicriul cu trupul neinsufletit pe un teren de fotbal, in timpul unui meci din prima divizie.

Al-Talaba si Al-Qasim sunt echipele care si-au intrerupt disputa in minutul 60 pentru a-l omagia pe antrenor, care in momentul decesului era tehnicianul unei alte formatii, Al-Karkh, dar care a activat in trecut la Al-Talaba. Cortegiul funerar a facut un tur emotionant al arenei, iar jucatorii aflati pe gazon nu si-au putut stapani lacrimile, consolandu-se reciproc. Meciul a fost reluat dupa aproximativ 10 minute, incheindu-se cu scorul de 1-0 pentru gazde.