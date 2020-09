'Imperiul' lui El Chapo e istorie! Cartelul celui mai temut traficant mexican, coplesit de 'noua generatie': cine a preluat puterea

El Chapo a condus unul dintre cele mai puternice carteluri de droguri din lume, cu o valoare estimata la aproximativ 15 miliarde de euro.

Cartelul condus de El Chapo a fost depasit de 'Jalisco New Generations', noul cartel care isi pune amprenta asupra traficului de droguri din Mexic.

Acest cartel este considerat extrem de violent si este condus de Nemesio 'El Mencho' Oseguera Cervantes.

El Chapo a fost inchis anul trecut intr-una dintre cele mai sigure inchisori din Statele Unite ale Americii si nu si-a mai putut controla afacerile ilegale.

Potrivit TheSun, care il citeaza pe expertul Robert J Bunker, noul cartel care a trecut la conducere a pus deja stapanire pe cel putin 35 de state din Mexic si Puerto Rico.

"In prezent, 'Jalisco New Generations' pare a fi o forta mai mare decat Cartelul Sinaloa in Mexic si in afara granitelor. Echipele lor de ucidere sunt din ce in ce mai sofisticate in ceea ce priveste instruirea si echipamentul", a declarat Robert J Bunker, potrivit The Sun.

Schimbarea liderului a avut drept consecinte o zeci de mii de decese si in Mexic este pe cale sa se stabileasca un nou record de crime la nivel national. Anul trecut, 33.000 de victime au cazut prada crimelor nemiloase ale traficantilor.