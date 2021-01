Habar n-au ce i-a lovit! Asa de FRIG nu le-a fost niciodata in istorie. Tara era inundata de PLAJE si de SOARE

Cunoscuta ca una dintre cele mai cautate destinatii pentru vacantele de vara, Spania se confrunta cum cu cele mai joase temperaturi masurate vreodata.

Ibericii traiesc momente istorice si asta nu din cauza pandemiei cu coronavirus, care se indrepta spre nivelul maxim in Spania, la fel ca pe tot globul. Astfel, locuitorii Peninsulei Iberice trebuie sa se descurce si in fata unui val de frig si de ninsori cum n-a mai fost niciodata, cel putin de cand exista masuratorile autorizate.

Astfel, de la borna celor 30 de grade sau mai mult de care se bucurau mai tot timpul anului, in special pe plajele din zonele de coasta, Spania a trecut de partea cealalta, la -30 de grade Celsius. Temperatura record (-35,8 grade) a fost inregistrata la o statie meteo din nord-vestul tarii, in conditiile in care precedentul maxim negativ data din anul 1956, minus 32 de grade Celsius, in nord-estul Spaniei.

Tweet Spania frig Citeste si: