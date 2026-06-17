Edinson Cavani, OUT!

Edinson Cavani, OUT! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Edinson Cavani se pregătește să încheie aventura de la Boca Juniors. 

TAGS:
Edinson CavaniBoca JuniorsManchester UnitedPSG
Din articol

Potrivit presei din Argentina, noul antrenor al echipei, Rodolfo Arruabarrena, nu îl are în planurile sale pentru a doua parte a anului, iar despărțirea pare doar o chestiune de timp.

Atacantul uruguayan a traversat un sezon dificil, marcat de probleme medicale. În actuala ediție, Cavani a bifat doar două apariții și nu a reușit să își ajute echipa așa cum și-ar fi dorit.

Edinson Cavani, OUT

Conform TyC Sports, oficialii lui Boca Juniors analizează inclusiv varianta rezilierii contractului, care expiră la finalul lunii decembrie.

Chiar și la 39 de ani, Cavani nu intenționează să se retragă din fotbal și este hotărât să își continue cariera la un alt club.

Cotat în prezent la 500.000 de euro, Edinson Cavani rămâne unul dintre cei mai mari atacanți ai generației sale.

Uruguayanul a scris istorie în tricourile lui Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United și Boca Juniors.

Cavani a câștigat Copa America cu Uruguay în 2011, șase titluri de campion al Franței cu PSG, șase Cupe ale Franței, șase Cupe ale Ligii Franței și cinci Supercupe ale Franței.

În plan individual, atacantul a fost desemnat Fotbalistul Anului și Jucătorul Anului în Ligue 1 și a cucerit de opt ori titlul de golgheter.

Cel mai spectaculos sezon al carierei sale a venit în 2016/17, când a înscris 35 de goluri în Ligue 1.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Oferta AUR pentru Adrian Veștea. Ce îi cere premierului desemnat ca să îi voteze guvernul
Oferta AUR pentru Adrian Veștea. Ce îi cere premierului desemnat ca să îi voteze guvernul
ARTICOLE PE SUBIECT
Încă un portughez în SuperLiga! Revine la CFR Cluj după 16 ani
Încă un portughez în SuperLiga! Revine la CFR Cluj după 16 ani
Luka Modric revine la Real Madrid: ”Nu pot spune mai multe!”
Luka Modric revine la Real Madrid: ”Nu pot spune mai multe!”
Cât s-ar termina acum un meci între Sorana Cîrstea și Serena Williams? Replica imediată a fostului antrenor al româncei
Cât s-ar termina acum un meci între Sorana Cîrstea și Serena Williams? Replica imediată a fostului antrenor al româncei
ULTIMELE STIRI
FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj
FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj
Anglia - Croația. Englezii vor să spulbere blestemul care durează de 60 de ani
Anglia - Croația. Englezii vor să spulbere blestemul care durează de 60 de ani
Portugalia - RD Congo, cu Cristiano Ronaldo anunțat titular
Portugalia - RD Congo, cu Cristiano Ronaldo anunțat titular
Gafă uriașă! Ce a postat PAOK la câteva minute după ce a aflat că se poate duela cu U Cluj în Europa League. Au șters mesajul imediat
Gafă uriașă! Ce a postat PAOK la câteva minute după ce a aflat că se poate duela cu U Cluj în Europa League. Au șters mesajul imediat
U Cluj și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Europa League. Coșmar pentru ardeleni
U Cluj și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Europa League. Coșmar pentru ardeleni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Dinamo a dat lovitura! Portarul sezonului face vizita medicală

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

E gata! Polonezii au dat cărțile pe față despre transferul vedetei de la FCSB

E gata! Polonezii au dat cărțile pe față despre transferul vedetei de la FCSB

Echipele românești și-au aflat adversarele din cupele europene! Noroc pentru Craiova, ghinion pentru U Cluj

Echipele românești și-au aflat adversarele din cupele europene! Noroc pentru Craiova, ghinion pentru U Cluj

FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare

FCSB și-a găsit atacant: „Mi-a dat Gigi OK-ul!” MM, mandatat să se ocupe de mutare

Zeljko Kopic a semnat!

Zeljko Kopic a semnat!



Recomandarile redactiei
FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj
FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj
Gafă uriașă! Ce a postat PAOK la câteva minute după ce a aflat că se poate duela cu U Cluj în Europa League. Au șters mesajul imediat
Gafă uriașă! Ce a postat PAOK la câteva minute după ce a aflat că se poate duela cu U Cluj în Europa League. Au șters mesajul imediat
U Cluj și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Europa League. Coșmar pentru ardeleni
U Cluj și-a aflat adversara din turul 2 preliminar al Europa League. Coșmar pentru ardeleni
Cine este Borac Banja Luka, posibila adversară a Universității Craiova din turul 2 preliminar Champions League
Cine este Borac Banja Luka, posibila adversară a Universității Craiova din turul 2 preliminar Champions League
Prima reacție din Bănie după ce Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
Prima reacție din Bănie după ce Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor
Alte subiecte de interes
”Adios, Matador!” Edinson Cavani și-a anunțat retragerea de la naționala Uruguayului
”Adios, Matador!” Edinson Cavani și-a anunțat retragerea de la naționala Uruguayului
S-a întors „El Matador” Cavani, la 37 de ani: a marcat în numai 16 minute cât în ultimele opt luni
S-a întors „El Matador” Cavani, la 37 de ani: a marcat în numai 16 minute cât în ultimele opt luni
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Inovator! Premier League a creat un cont de Twitter pentru a explica deciziile VAR în timp real
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
CITESTE SI
Lista miniștrilor din „Guvernul Veștea”. Cinci rămân din cabinetul Bolojan. Nume mai vechi reapar în Executiv

stirileprotv Lista miniștrilor din „Guvernul Veștea”. Cinci rămân din cabinetul Bolojan. Nume mai vechi reapar în Executiv

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Oferta AUR pentru Adrian Veștea. Ce îi cere premierului desemnat ca să îi voteze guvernul

stirileprotv Oferta AUR pentru Adrian Veștea. Ce îi cere premierului desemnat ca să îi voteze guvernul

O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

stirileprotv O platformă de dating angajează un specialist în despărțiri. Tot mai mulți tineri folosesc IA pentru mesaje de adio

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!