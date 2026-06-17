Potrivit presei din Argentina, noul antrenor al echipei, Rodolfo Arruabarrena, nu îl are în planurile sale pentru a doua parte a anului, iar despărțirea pare doar o chestiune de timp.

Atacantul uruguayan a traversat un sezon dificil, marcat de probleme medicale. În actuala ediție, Cavani a bifat doar două apariții și nu a reușit să își ajute echipa așa cum și-ar fi dorit.

Edinson Cavani, OUT

Conform TyC Sports, oficialii lui Boca Juniors analizează inclusiv varianta rezilierii contractului, care expiră la finalul lunii decembrie.

Chiar și la 39 de ani, Cavani nu intenționează să se retragă din fotbal și este hotărât să își continue cariera la un alt club.