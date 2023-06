Sezonul 2022-2023 a fost un adevărat succes pentru Gică Hagi (58 ani). A câștigat campionatul cu Farul Constanța, la doi ani după ce clubul a fuzionat cu Viitorul, în fața FCSB-ului, care avea un buget superios. De asemenea, „Regele” a dominat competiția internă aproape întreg anul. Farul a fost pe primul loc 34 din cele 40 de etape ale sezonului.

Gică Hagi a vorbit despre relația cu soția sa, Marilena

La finalul meciului de la Ovidiu, când constănțenii au învins-o pe FCSB, 3-2, și au devenit matematic campioni, Gică Hagi a fost surprins sărbătorind alături de soția sa. De altfel, managerul Farului a mărturisit că întreg succesul său îi este datorat Marilenei Hagi (52 ani), femeia care îi este alături de mai bine de 28 de ani.

„Femeile sunt frumusețea, avem nevoie de ele în viață! Fără ele suntem… nimic. Ce ești fără ele? Ai nevoie de ea, de soție, trebuie să fie lângă tine, s-o simți, s-o iubești, s-o respecți. Ce face o femeie… Ea e puternică.

Femeile sunt mai puternice ca noi. Noi le avem pe ale noastre, dar ele sunt mult mai puternice, din ce am văzut eu. Am văzut-o pe soția mea la naștere. La Ianis am fost în sala de naștere, la Kira eram plecat și nu am putut. Dar la Ianis n-a vrut să nască până n-am venit eu. E puternică de tot.

Alături de ea, nimic n-a fost greu pentru mine. Soția nu s-a gândit să-mi spună vreodată ceva în legătură cu investiția în fotbal. Avem o relație frumoasă, e prea frumos. Ea mă înțelege cel mai bune, mă tolerează. Cu siguranță e cel mai bun prieten pe care îl am. Mai am pandalii de-ale mele”, a declarat Gică Hagi la „SportCast cu Sile”.