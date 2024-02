Partida de pe Arena Națională a avut loc de ziua lui Gheorghe Hagi, antrenorul de la Farul Constanța. În tribunele stadionului s-a aflat și Marilena Hagi, soția tehnicianului.

Chiar dacă este o prezență discretă, Gheorghe Hagi a recunoscut la finalul sezonului trecut, că partenera sa a avut un rol decisiv în carieră.

"Femeile sunt frumusețea, avem nevoie de ele în viață! Fără ele suntem… nimic. Ce ești fără ele? Ai nevoie de ea, de soție, trebuie să fie lângă tine, s-o simți, s-o iubești, s-o respecți. Ce face o femeie… Ea e puternică.

Femeile sunt mai puternice ca noi. Noi le avem pe ale noastre, dar ele sunt mult mai puternice, din ce am văzut eu. Am văzut-o pe soția mea la naștere. La Ianis am fost în sala de naștere, la Kira eram plecat și nu am putut. Dar la Ianis n-a vrut să nască până n-am venit eu. E puternică de tot.

Alături de ea, nimic n-a fost greu pentru mine. Soția nu s-a gândit să-mi spună vreodată ceva în legătură cu investiția în fotbal. Avem o relație frumoasă, e prea frumos. Ea mă înțelege cel mai bune, mă tolerează. Cu siguranță e cel mai bun prieten pe care îl am. Mai am pandalii de-ale mele", a declarat Gică Hagi la „SportCast cu Sile”.

Gheorghe Hagi este căsătorit de 29 de ani cu Marilena, cu care are doi copii, pe Ianis și Kira.

Transferurile din cariera lui Gică Hagi:

De la FC Barcelona la Galatasaray - iulie 1996 / 3.5 milioane de dolari (6.85 milioane de dolari, la valoarea actuală)

De la Brescia la FC Barcelona - iulie 1994 / 3.2 milioane de dolari (6.62 milioane de dolari, la valoarea actuală)

De la Real Madrid la Brescia - iulie 1992 / 2.4 milioane de dolari (5.25 milioane de dolari, la valoarea actuală)

De la Steaua la Real Madrid - iulie 1990 / 4.3 milioane de dolari (10.1 milioane de dolari, la valoarea actuală) *

De la Sportul Studențesc la Steaua - iulie 1986 / sumă necunoscută

De la Farul la Sportul Studențesc - iulie 1983 / sumă necunoscută