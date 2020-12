DOVADA ca Diego Maradona putea fi salvat! Promisiunea MINCINOASA facuta fostului fotbalist inainte sa moara

Procurorii care ancheteaza decesul lui Diego Maradona au scos la iveala o promisiune neonorata care i-ar fi putut salva viata argentinianului.

Se stie ca la inceputul lunii noiembrie, cu putin timp inainte de a muri, Diego Maradona fusese supus unei operatii pe creier, dupa care a fost externat si transportat intr-un apartament dintr-un cartier rezidential privat. In acel moment, administratorii complexului au trimis un mail de informare celorlalti locuitori.

"Dragi vecini, pentru ca e o chestiune de informare publica, va informam ca domnul Diego Armando Maradona e noul chirias al cartierului", s-a aratat intr-un prim paragraf al comunicarii.

"Domnul Maradona va fi insotit de fiicele si rudele sale, precum si de personal medical, inclusiv de o ambulanta care va ramane in parcare", este completarea care a atras atentia procurorilor. Asta pentru ca respectiva ambulanta n-a ajuns niciodata in cartierul respectiv, asa cum s-a promis. Deocamdata nu se stie cu exactitate cine poate fi declarat vinovat pentru aceasta neglijenta, spitalul in care s-a operat Maradona sau administratorii cartierului unde si-a dat ultima suflare.