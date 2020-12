Rusii sunt disperati! Vaccinul anti-Covid le va schimba viata oamenilor. Ce trebuie sa faca timp de 42 de zile

Autoritatile din Rusia au anuntat o masura de preventie dupa vaccinarea anti-Covid care nu va fi pe placul multora dintre locuitorii tarii.

Vaccinul rusesc Sputnik V a inceput deja sa fie distribuit catre populatie, la fel cum se va intampla in perioada urmatoare si cu celelalte seruri descoperite la nivel global.

Pentru rusi, una dintre cele mai mari probleme va fi legata de o interdictie neasteptata, precizata de responsabilul national privind vaccinarea, viceprim-ministrul Tatiana Golikova. Astfel, aceasta a insistat ca persoanele vaccinate vor trebui sa evite locurile publice si sa se abtina de la consumul de alcool sau alte substante timp de 42 de zile de la prima doza.

Daca prima cerinta nu va fi imposibil de realizat, nu la fel stau lucrurile ceea ce priveste consumul de alcool, rusii fiind arhi-cunoscuti pentru placerea lor de a consuma asemenea bauturi, in special in sezonul rece in care ne aflam.