LIVE VIDEO Nottingham Forest - Arsenal, de la 18:30 EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1

Nottingham Forest - Arsenal, de la 18:30 EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 Premier League
SPORT.RO
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Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

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Nottingham Forest - Arsenal

LIVE pe VOYO SPORT 1

Arsenal pregătește oferta de 72.000.000 de euro pentru atacantul rivalei din Premier League

Arsenal și Liverpool se luptă pentru semnătura lui Kevin Schade, extrema germană de la Brentford. Potrivit presei din Anglia, cele două cluburi îl monitorizează pe fotbalistul de 24 de ani și ar putea încerca să-l transfere în perioada de mercato din ianuarie.

Brentford ar solicita aproximativ 72 de milioane de euro pentru a renunța la unul dintre oamenii săi importanți. Clubul a început și discuțiile pentru prelungirea contractului, care expiră în vara lui 2028.

Schade a înscris de trei ori în primele șase apariții din acest sezon de Premier League. Viteza și capacitatea sa de a evolua pe ambele flancuri îl transformă într-o variantă pentru ofensiva lui Mikel Arteta, noteză teamtalk.com.

Arsenal și Liverpool nu sunt singurele echipe interesate. Chelsea și Tottenham ar fi și ele atrase de internaționalul german. 

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