Erling Haaland și-a ales viitoarea echipă! Transfer de 170.000.000€ pentru starul lui Manchester City

Erling Haaland și-a ales viitoarea echipă! Transfer de 170.000.000€ pentru starul lui Manchester City Premier League
SPORT.RO
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Erling Haaland ar putea să o părăsească pe Manchester City în vara anului viitor.

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Manchester City traversează un moment dificil pentru că gruparea din Premier League a fost găsită vinovată pentru 114 capete de acuzare și riscă sancțiuni grave.

Echipa antrenată în prezent de Enzo Maresca se află pe primul loc în cel mai tare campionat din lume, dar ar putea suferi serios în stagiunea viitoare.

Haaland, gata să sară din barcă! Unde a cerut să fie transferat 

Atacantul norvegian a făcut senzație la Campionatul Mondial din 2026 și în ultimii ani la Manchester City și Borussia Dortmund, dar este gata de o nouă aventură.

Erling Haaland s-ar fi decis să plece de la formația alături de care a câștigat Champions League și Premier League, în urma incertitudinii legate de viitoare sancțiuni. Jucătorul de 26 de ani ar fi ales ca următoare destinație Barcelona, conform presei din Spania.

Catalanii s-au arătat tot timpul interesați de atacantul lui Manchester City, iar în condițiile în care Haaland ar vrea să vină la Barcelona, liderul din Spania va face tot posibilul să îl aducă.

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Erling Haaland mai are contract cu Manchester City până în iunie 2034, dar are o clauză de reziliere de 170 de milioane de euro.

Rămâne de văzut dacă Barcelona va reuși să profite de problemele lui Manchester City și să definitiveze transferul lui Haaland.

Atacantul norvegian are 172 de goluri și 30 de pase decisive în 207 meciuri jucate în tricoul lui Manchester City.

220 de milioane de euro este cota lui Erling Haaland, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

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