DISPARITIA misterioasa a unei REGINE a frumusetii. Era singura femeie printre 11 BARBATI, intr-o camera de hotel

Fotomodel, fosta Miss Filipine si stewardesa, Christine Angelica Dacera a fost gasita fara suflare intr-o cada de baie.

Opinia publica din Filipine e socata de cazul Christinei, tanara de 23 de ani care a decedat in conditii misterioase. Anchetatorii stiu in acest moment doar ca femeia a murit in baia unui hotel, dupa ce ar fi participat la o petrecere alaturi de 11 barbati. Doar trei dintre acestia erau cunoscuti de Christine, fiind chiar colegi de echipaj la compania aeriana la care lucra ca stewardesa, restul barbatilor aparand ulterior, ca invitati.

Potrivit celor care s-au aflat in acea noapte alaturi de Christine, ea ar fi adormit in cada si lasata acolo dupa ce a fost acoperita cu o patura. Mai tarziu, cand barbatii respectivi au verificat starea ei, au descoperit-o moarta.

Varianta e una care contrasteaza puternic cu primele concluzii ale autoritatilor, analizele criminalistice subliniind existenta unor zgarieturi si vanatai proaspete, concluzia medicala fiind ca frumoasa filipineza a decedat ca urmare a unui anevrism. Totusi, politistii sustin ca au gasit urme de agresiune sexuala asupra femeii, cercetand in continuare varianta unui viol in grup care ar fi dus la moartea Christinei Angelica Dacera.

Disparitia sa a creat un val de simpatie in tara asiatica, pe retelele de socializare aparand dorinta multora de a se face dreptate, in paralel cu ingrijorarea altora fata de securitatea femeilor.

