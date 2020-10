Descoperirea care iti da FIORI a ajuns in presa internationala! Ce au gasit doi tineri in casa bunicii lor din Bistrita si ce au scris jurnalistii englezi

Jurnalistii de la The Sun au preluat povestea unui animal gasit in pivnita unei case din Bistrita.

Este vorba despre o pisica mumificata, care a fost gasita de doi barbati intr-un perete din pivnita casei bunicii lor, situata in zona Parcului Municipal din Bistrita.

Jurnalistii englezi au preluat subiectul, cunoscand orasul din romanul lui Bram Stocker, "Dracula". Cei de la The Sun au amintit de faptul ca animalul ar putea fi vandut la o licitatie pentru cel putin 1.200 de lire.

"Felina fosilizata a fost descoperita in pivnita unei case din Bistrita, oras care este prima oprire pentru protagonistul Jonathan Harker din romanul de groaza gotic din 1897. Avand Halloween-ul aproape de noi, aceasta este o descoperire suprema, ciudata si destul de infricosatoare", noteaza britanicii, care amintesc de faptul ca pisicile mumificate sunt ascunse adesea in cladirile din Marea Britanie, America de Nord sau tarile din nordul Europei.

"Era obisnuit sa asezi corpul uscat al unei pisici in interiorul peretilor unei case nou construite pentru a alunga spiritele rele sau pentru noroc. Se stia ca pisicile simt fantomele si alte fiinte supranaturale, iar pisicile uscate erau uneori plasate in locuri considerate vulnerabile pentru vrajitoarele care intrau in casa, in acest caz in pivnita."

La inceputul secolului 17, era ceva obisnuit ca oasele mumificate sa fie ingropate in peretii caselor pentru a indeparta raul. Conform Readers Digest, pisicile erau considerate bune aparatoare impotriva ghinionului si a vrajitoriei, motiv pentru care in casele vechi inca se mai gasesc astfel de pisici mumificate, ascunse in diferite locuri.

