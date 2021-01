Decizie HALUCINANTA a unui tribunal. Au fost gasiti VINOVATII pentru aparitia pandemiei. Numele GRELE aflate pe lista

Un tribunal din statul sud-american Peru s-a referit intr-un document oficial la persoanele care au creat pandemia de coronavirus.

Miliardarii George Soros si Bill Gates, dar si celebra familie Rockefeller, apar intr-o rezolutie emisa de trei judecatori drept responsabili pentru haosul sanitar, COVID-ul fiind denumit in acest act o "inventie a elitelor criminale globale".

Acuzatia incredibila emanata de Curtea de Apel a provinciilor Chincha si Pisco este semnata de respectivii magistrati (Tito Gallegos, Luis Leguia si Tony Changaray), care dau vina pe "creatorii Covid" pentru a justifica amanarea unei sentinte intr-un dosar care n-are nici o legatura cu numele grele mentionate mai sus.

"Pandemia e manipulata si condusa in cel mai mare secret in interiorul marilor corporatii mondiale", se mai arata in rezolutia judecatorilor sud-americani.

