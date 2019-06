Dan Bilzerian a adaugat o voleibalista celebra in HAREMUL sau! Cum arata femeia care l-a cucerit pe regele Instagramului. FOTO

Dan Bilzerian isi face echipa ...de fotomodele.

Ignite Team Models este echipa de soc a celui poreclit "Regele Instagramului". Milionarul Bilzerian aduna femei frumoase, dar si barbati, pe care ii ajuta sa se promoveze in lumea modelingului. Pe langa bani si faima, mai sunt si alte avantaje pentru cei "alesi". "485 de femei si 37 de barbati, stiu sa dau o petrecere", a spus Bilzerian.

Kayla Simmons, jucatoare de volei in SUA, este noul "transfer" al lui Bilzerian in Team Ignite Models. Frumoasa voleibalista l-a impresionat pe milionar cu fizicul ei perfect modelat in sala de forta.