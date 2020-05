CUM sa dai in asa ceva? ”Zeita” batuta de tenismenul Basilashvili e RUPTA DIN RAI! Georgianul risca 3 ani de INCHISOARE. Cat de frumoasa e Neka

Georgianul Nikoloz Basilashvili (28 de ani), fost jucator in Top 20 mondial, e cercetat de politia din tara sa pentru o presupusa agresiune fizica asupra fostei sotii, Neka, cu care are si un copil de 5 ani.

Daca va fi gasit vinovat, tenismenul risca o pedeapsa de pana la 3 ani de inchisoare. Deocamdata, el fost retinut si eliberat ulterior in schimbul unei cautiuni de aproape 30.000 de euro. Conform anchetatorilor, infractiunea de violenta domestica ar fi avut loc la data de 21 mai 2020, chiar in fata minorului Lucas.



Basilashvili a divortat recent de Neka Dorokashvili, considerata pe buna dreptate una dintre cele mai frumoase femei din Georgia, dar nu numai. Desi activeaza ca fotomodel, Neka are o prezenta discreta pe retelele de socializare, fotografiile cu fosta sotie a lui Nikoloz fiind extrem de rare.



Nunta celor doi, in 2013, a fost una spectaculoasa, iar evenimentul a fost regizat in totalitate de frumoasa bruneta. Conform presei din Georgia, Basilashvili ar fi venit pe ultima suta de metri a pregatirilor, dupa care a plecat imediat la un alt turneu de tenis.