Anunt cutremurator facut de Federer: "Nu prea imi e dor de tenis, nu ma mai antrenez, pentru ca nu vad rostul!"

La 38 de ani, Roger Federer se bucura de pauza adusa de pandemie, dupa 22 de ani in care a jucat tenis fara aproape nicio pauza, fiind netulburat de accidentari.

Roger Federer nu se regaseste printre jucatorii optimisti si gata sa revina in circuit in orice moment. Cel mai titrat jucator din istoria tenisului masculin a anuntat ca nu se antreneaza in prezent, intrucat nu identifica niciun motiv solid pentru a face aceasta.

"Sper ca circuitul sa continue la fel ca inainte, chiar daca vom mai avea de asteptat pentru revenirea la normalitate. E posibil sa jucam fara spectatori. De cele mai multe ori cand ne antrenam pe stadioanele mari, sunt goale. Cu toate acestea, nu imi pot imagina un stadion gol. Sper sa nu se intample asta," a afirmat Federer, potrivit Globo Esporte.

Roger Federer: "E important sa profit pe plan psihologic de aceasta pauza"



Operat la genunchi in luna februarie, Roger Federer se mentine in forma fizica, dar tenisul nu se afla printre prioritatile sale in momentul de fata: "Nu ma antrenez, nu vad rostul, sincer sa spun. Sunt multumit de conditia mea fizica, dar recuperarea deplina este indepartata. In acest punct al carierei mele, e important sa profit pe plan mental de aceasta pauza, dupa atatia ani in care am jucat fara oprire. Nu imi e prea dor de circuit, dar ii voi simti lipsa mai puternic atunci cand ne vom apropia de momentul reluarii competitiilor si, implicit, cand voi avea obiective clare la antrenamente. Atunci voi fi super-motivat," a mai spus cel mai laureat tenismen din istoria turneului de la Wimbledon.

Australian Open 2018 este ultimul turneu de Grand Slam castigat de Roger Federer, care conduce ierarhia all-time a turneelor de mare slem adjudecate, cu 20, avand unul in plus fata de Rafael Nadal si trei inaintea liderului ATP, Novak Djokovic.