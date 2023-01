În ultima zi din 2022, Al-Nassr a anunțat oficial că l-a transferat pe Cristiano Ronaldo (37 ani), din postura de jucător liber de contract. Clubul din Arabia Saudită l-a convins pe deținătorul a 5 Baloane de Aur cu un salariul anual de 200 de milioane de euro pe sezon. Astfel, în aventura de doi ani și jumătate de la Al-Nassr, superstarul portughez ar urma să câștige 500 de milioane de euro.

Pentru a-i face mai lină acomodarea în Arabia Saudită, Al-Nassr i-a închiriat un apartament la Four Seasons Hotel în Riad. Locuința are 17 camere, pentru întreaga familie și tot personalul, și o capacitate de 1.000 de metri pătrați.

Tot acest lux are un cost. Potrivit GoldMyne TV, noua echipă a lui Cristiano Ronaldo va achita aproximativ 300.000 de euro pe lună pentru a-i crea tot confortul superstarului portughez.

They truly are rolling out the red carpet for the Portuguese star Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo is living it up in his new home in Saudi Arabia, staying in a lavish suite at the Four Seasons hotel in Riyadh and racking up a bill of over £250,000 in just one month. pic.twitter.com/WlE3MZTFff