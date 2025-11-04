GALERIE FOTO Simona Halep, antrenoare de tenis în următorii ani? Răspunsul oferit de româncă pentru WTA

Simona Halep, antrenoare de tenis &icirc;n următorii ani? Răspunsul oferit de rom&acirc;ncă pentru WTA Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep știe ce își dorește de la viață, în următorii ani.

TAGS:
Simona HalepantrenoareTurneul CampioanelorRiadTenis WTAArabia Saudita
Din articol

Simona Halep (34 de ani) s-a deplasat la Riad, cu ocazia Turneului Campioanelor, unde este ambasadoare a întrecerii în care concurează cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

Într-un interviu acordat WTA, fosta jucătoare de tenis din România a fost întrebată dacă nu este atrasă de ideea de a antrena o sportivă.

Motivul pentru care Simona Halep nu este atrasă de antrenorat, momentan

„Chiar acum, nu, nu mă gândesc la asta. Probabil mă voi gândi în ultimii ani. Nu am energia de a face asta acum, ar însemna să călătoresc mult, din nou. Acum vreau să petrec mai mult timp acasă,” a fost replica Simonei Halep.

La ora actuală, Simona Halep vede două jucătoare dominând circuitul WTA - Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. „Dar fiecare jucătoare are șansa ei de a câștiga acest turneu,” crede Halep, care a jucat finala Turneului Campioanelor, în urmă cu unsprezece ani.

Simona Halep, palmares care o recomandă pentru antrenorat

Cu douăzeci și patru de titluri de mare șlem în palmares, Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist după runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2025.

Jucătoarea din Constanța a fost număr unu mondial timp de un an și trei luni, iar în vitrina sa deține și două trofee de mare șlem, cucerite pe zgură și iarbă, la Roland Garros, în 2018, respectiv la Wimbledon, un an mai târziu.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an
Parlamentarii nu se decid cu c&acirc;ți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 &euro;/an
ULTIMELE STIRI
Olympiakos &ndash; PSV, de la ora 22:00 &icirc;n Champions League: Dennis Man, &icirc;n prim-plan!
Olympiakos – PSV, de la ora 22:00 în Champions League: Dennis Man, în prim-plan!
Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!
Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!
Sunderland, pe loc de Champions League! Căpitanul și-a făcut din nou datoria pe &rdquo;Stadium of Light&rdquo;
Sunderland, pe loc de Champions League! Căpitanul și-a făcut din nou datoria pe ”Stadium of Light”
Șucu, disperat: Victor Angelescu a povestit ce a făcut patronul Rapidului
Șucu, disperat: Victor Angelescu a povestit ce a făcut patronul Rapidului
Universitatea Craiova e gata să-i ia fotbalistul lui FCSB! Transferul dorit de Mirel Rădoi
Universitatea Craiova e gata să-i ia fotbalistul lui FCSB! Transferul dorit de Mirel Rădoi
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: Mă &icirc;ntrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul rom&acirc;nesc

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Gata! Se deschide &rdquo;cel mai mare stadion din Europa&rdquo;: c&acirc;te bilete s-au v&acirc;ndut

Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova e gata să-i ia fotbalistul lui FCSB! Transferul dorit de Mirel Rădoi
Universitatea Craiova e gata să-i ia fotbalistul lui FCSB! Transferul dorit de Mirel Rădoi
Maghiarii se m&acirc;ndresc cu B&ouml;l&ouml;ni: răspunsul lui Loți, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă e mai apreciat &icirc;n Rom&acirc;nia sau &icirc;n Ungaria
Maghiarii se mândresc cu Bölöni: răspunsul lui Loți, când a fost întrebat dacă e mai apreciat în România sau în Ungaria
Cosmin Olăroiu are o favorită-surpriză &icirc;n lupta pentru titlu: &rdquo;M-aș bucura enorm&rdquo;
Cosmin Olăroiu are o favorită-surpriză în lupta pentru titlu: ”M-aș bucura enorm”
Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!
Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!
Șucu, disperat: Victor Angelescu a povestit ce a făcut patronul Rapidului
Șucu, disperat: Victor Angelescu a povestit ce a făcut patronul Rapidului
Alte subiecte de interes
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
E fotbalistă, antrenoare, are centura neagră &icirc;n karate și va fi doctor &icirc;n litografie: Fotbalul e o formă de artă!
E fotbalistă, antrenoare, are centura neagră în karate și va fi doctor în litografie: "Fotbalul e o formă de artă!"
Sa-si faca probleme Galca, Stoican? Sigur! Vin cele mai bune din urma! Antrenoarele care se viseaza la Steaua si Dinamo
"Sa-si faca probleme Galca, Stoican? Sigur! Vin cele mai bune din urma!" Antrenoarele care se viseaza la Steaua si Dinamo
Ce a făcut Bernadette Szocs la primul ei meci de la Turneul Campioanelor. &rdquo;Admirabil&rdquo;!
Ce a făcut Bernadette Szocs la primul ei meci de la Turneul Campioanelor. ”Admirabil”!
Bernadette Szocs, &icirc;n premieră la Turneul Campioanelor! Prima adversară va fi, bine&icirc;nțeles, din China
Bernadette Szocs, în premieră la Turneul Campioanelor! Prima adversară va fi, bineînțeles, din China
CITESTE SI
Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit sp&acirc;nzurat &icirc;n celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de &icirc;nchisoare

stirileprotv Fondatorul platformei de criptomonede Thodex, găsit spânzurat în celulă. Era condamnat la peste 11.000 de ani de închisoare

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul atacului din tren, de l&acirc;ngă Londra. Primar: &bdquo;E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea &icirc;nt&acirc;mpla&rdquo;

stirileprotv Filmul atacului din tren, de lângă Londra. Primar: „E ceva ce nu mi-aș fi imaginat niciodată că s-ar putea întâmpla”

Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului &bdquo;Cravata galbenă&rdquo;

stirileprotv Marii actori John Malkovich și Sean Bean, prezenți la Sala Palatului pentru premiera filmului „Cravata galbenă”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!