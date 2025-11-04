Simona Halep (34 de ani) s-a deplasat la Riad, cu ocazia Turneului Campioanelor, unde este ambasadoare a întrecerii în care concurează cele mai bune opt jucătoare ale sezonului.

Într-un interviu acordat WTA, fosta jucătoare de tenis din România a fost întrebată dacă nu este atrasă de ideea de a antrena o sportivă.

Motivul pentru care Simona Halep nu este atrasă de antrenorat, momentan

„Chiar acum, nu, nu mă gândesc la asta. Probabil mă voi gândi în ultimii ani. Nu am energia de a face asta acum, ar însemna să călătoresc mult, din nou. Acum vreau să petrec mai mult timp acasă,” a fost replica Simonei Halep.

La ora actuală, Simona Halep vede două jucătoare dominând circuitul WTA - Aryna Sabalenka și Iga Swiatek. „Dar fiecare jucătoare are șansa ei de a câștiga acest turneu,” crede Halep, care a jucat finala Turneului Campioanelor, în urmă cu unsprezece ani.

