Cristiano Ronaldo a ajuns la limita rabdarii! Decizia luata de CR7 in scandalul momentului: anuntul facut azi

Cristiano Ronaldo va depune marturie in procesul intentat de Katryn Mayorga, o americanca in varsta de 34 de ani care sustine ca a fost violata in 2009 de starul portughez.

Cristiano Ronaldo va discuta cu politistii din Las Vegas si va depune o declaratie, potrivit Gazzetta delloSport. Jucatorul lui Juventus a mentionat ca va face acest lucru printr-o videoconferinta deoarece programul incarcat de la echipa de club nu-i permite sa se deplaseze in Statele Unite ale Americii, mai noteaza sursa citata.

Conform informatiilor aparute in presa internationala, Katryn Mayorga a denuntat un presupus viol pe 13 iunie 2009 la politia din Las Vegas, iar Cristiano Ronaldo ar fi convins-o sa semneze un acord prin care sa pastreze tacerea asupra cazului in schimbul a 375.000 de euro. Ancheta a fost redeschisa de politia statului Nevada in urma cu doua saptamani.