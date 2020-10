Cristi Borcea si-a vandut apartamentul din Miami dupa 8 ani! Cati bani a incasat fostul actionar de la Dinamo

Cristi Borcea a incasat o caruta de bani.

Afaceristul roman a reusit sa vanda apartamentul din Miami la 8 ani dupa ce l-a scos la vanzare. In urma cu 9 ani el il cumpara pentru 1,45 milioane de dolari. In acea perioada era actionar la Dinamo si petrecea foarte mult timp in America. La doar 6 luni Borcea a vrut sa renunte la imobil pentru o suma echivalenta cu cea pe care a platit-o pe el, dar nu a gasit un cumparator. De atunci, pretul apartamentului a crescut si a ajuns sa valoreze 2,2 milioane de dolari. El a mai redus din suma si a cedat imobilul pentru 1, 9 milioane de dolari unei companii farmaceutice. Borcea a incasat in plus 500 de mii de euro la aceasta afacere.

Apartamentul are 3 dormitoare si se afla intr-un bloc de lux la malul oceanului. In componenta mai are o sufragerie 4 bai si un spatiu de 300 de metri patrati. Borcea platea taxe anuale de 35 de mii de dolari pentru a intretine imobilul.

