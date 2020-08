Se pregatesc de Champions League! :) Borcea e in EXTAZ dupa ce spaniolii au preluat Dinamo: "Se va lupta la campionat si cupele europene!" Ce spune de noii investitori

Cristi Borcea este foarte optimist in proiectul lui Dinamo, dupa ce echipa a fost cumparata de spaniolul Pablo Cortacero.

Fostul conducator al lui Dinamo recunoaste ca implicarea suporterilor prin programul DDB tinut clubul in viata. Borcea este de parere ca suporterii ar trebui sa faca parta din conducerea clubului din "Stefan cel Mare".

"E o etapa foarte importanta in viata lui Dinamo. O etapa care noua ne da mari sperante. Nu investeau spaniolii atația bani fara sa nu vrea performanta. Suntem optimisti. Nu poti sa platesti fara sa ai alti bani fara sa faci performanta!

Suporterii DDB au facut demersuri foarte mari pentru stadion. Dinamo va fi una din pretendentele la campionat si cupele europene daca e gata si stadionul. Trebuie sa fim alaturi cu totii de suporteri si investitor. Ar fi un lucru extraordinar sa fie si fanii in conducere. Au dat dovada de maturitate in ultimul timp. Lor li se datorează 100% ce se intampla acum la club. Daca anul asta mergem in play-off si la anul in cupele europene, atunci peste un an ne batem la titlu”, a declarat Cristi Borcea la Realitatea Sportiva.

Borcea a fost la Dinamo in perioada 1998-2012 si a castigat 4 campionate, 6 Cupe si 2 Supercupe.