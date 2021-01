Cine e romanca ajunsa vedeta la Hollywood! S-a maritat in secret cu un actor de Oscar, apoi a divortat

Stirea momentului la Hollywood este divortul actorului Tim Robbins (62 de ani) de romanca Gratiela Brancusi, cu care se casatorise in secret.

Nici nu se stia faptul ca cei doi au format oficial un cuplu, astfel ca divortul anuntat a picat ca o adevarata "bomba" in lumea filmului. Castigator al unui premiu Oscar in 2004, pentru un rol secundar, Tim Robbins era de mai mult timp intr-o relatie cu Gratiela, asta dupa ce singura sa casnicie despre care se stia, cu actrita Susan Sarandon (cu care are si doi copii) a esuat in 2009.

Astfel, peste noapte, romanca Gratiela Brancusi (31 de ani) a devenit un "personaj" la Hollywood, americanii si nu numai incepand sa se intereseze despre compatrioata noastra. Astfel, s-a aflat ca Gratiela s-a nascut si a mers la scoala in Romania, unde a si lucrat in relatii publice, ca manager de evenimente. Ulterior s-a mutat in SUA, iar in prezent lucreaza ca director de marketing si comunicare la teatrul The Actors Gang, unde responsabil de partea artistica este chiar Tim Robbins. De altfel, acesta a fost si contextul in care Tim a pus ochii pe romanca, in ciuda unei diferente de varsta apreciabile, de 32 de ani.