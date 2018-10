Cea mai temuta Mafie, in declin total! Acum 10 ani erau 100.000. Cati membri Yakuza mai exista in 2018

Celebra Yakuza tinde sa dispara.

Yakuza este de departe cea mai temuta Mafie din lume. Japonezii au o societate imposibil de patruns si niste reguli draconice fata de cei care le gresesc in afaceri.

Cunoscuti pentru felul in care arata, plini de tatuaje din cap pana in picioare, Yakuza tinde sa devina legenda, numarul mafiotilor japonezi fiind in continua scadere. Daca in zilele de glorie existau peste 100.000 de yakuza, in prezent acestia au ajuns la aproape jumatate!

Primul "recensamant" facut de politie a numarat 60.000 de yakuza, acum aproape 50 de ani, numarul lor fiind apoi in continua crestere.

In 2018, acestia numara doar 58,600, o cifra foarte mica, in scadere drastica. Mai multe familii s-au dizolvat de-a lungul timpului, ramanand in principiu 3 clanuri mari, ce isi disputa suprematia.

Motivul scaderii numarului acestor mafioti il reprezinta legile foarte exigente aplicate de statul japonez. Cea mai mare familie Yakuza, Yamaguchi-gumi, numara 25.000 de oameni, cu aproape 3000 mai putini decat anul trecut!