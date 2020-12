Cea mai scumpa BIJUTERIE a lui Maradona! Povestea INELULUI CU DIAMANTE care valoreaza cat un Ferrari

Printre multele obiecte de valoare lasate in urma de Diego Maradona se afla si un inel cu diamante primit cadou in Belarus.

Ca peste tot unde a activat in cariera sa, Diego Maradona a creat isterie in jurul sau. Asa s-a intamplat si in vara lui 2018, in Belarus, atunci cand a acceptat oferta neasteptata de a ocupa functia de presedinte al unui club anonim pe plan international, Dynamo Brest.

Astfel, prezentarea oficiala pe stadion a fost una grandioasa. La bordul unui Overcomer Hunta, un camion amfibiu pe care clubul i l-a oferit cadou, Maradona a facut un tur de onoare in care a fost adulat de bielorusii din tribune. Masina de mari dimensiuni n-a fost insa singura "atentie" pregatita de gazdele lui Diego, oficialii de la Dynamo daruindu-i si un inel cu diamante extrem de costisitor, pe care argentinianul l-a asezat cu mandrie pe degetul inelar de la mana dreapta.

Confor specialistilor, bijuteria e evaluata la aproximativ 300.000 de dolari, bani cu care s-ar putea achizitiona, de exemplu, o masina Ferrari. La fel ca celelalte amintiri culese de Diego Maradona de-a lungul vietii, inelul se afla acum intr-un depozit bine pazit din orasul Beccar, aflat in apropierea capitalei Buenos Aires.