Ce familie superba are Ciro Immobile, atacantul Italiei! Sotia Jessica i-a daruit trei mostenitori

Ciro Immobile are o familie superba. Atacantul Italiei este casatorit de 7 ani cu Jessica Melena, femeia care l-a facut de trei ori tatic.

Ciro Immobile si Jessica Melena sunt impreuna din 2012, iar nunta au facut-o dupa doar doi ani de relatie. Fotomodelul care l-a cucerit definitiv pe fotbalist i-a daruit doua fetite si un baietel.

Jessica are 30 de ani si arata senzational dupa trei nasteri. Fotomodelul a facut furori si la meciurile pe care nationala Italiei le-a disputat pana acum la Euro.

Pe contul de Instagram, acolo unde are aproape 1 milion de urmaritori, Jessica posteaza deseori fotografii de familie.

Atacantul Italiei o surprinde mereu pe Jessica cu gesturi romantice. Tanara primeste mereu buchete imense de flori pe care le posteaza pe contul de socializare.

Jessica face furori printre internauti nu doar cu pozele de familie, ci si cu cele in care apare in costum de baie sau cu clipurile in care danseaza provocator cu sotul ei.

Italia s-a calificat in sferturile de finala la Euro 2020 si in 2 iulie joaca cu Belgia pentru un loc in semifinala.