Ce-a fost in mintea lui? Tanarul care a transmis ONLINE moartea iubitei. Incredibil unde a tinut-o

Autoritatile din Moscova se confrunta cu un caz de omucidere nemaintalnit, vinovatul fiind un youtuber inconstient.

Goana dupa "like-uri" si urmaritori pe retelele de socializare a dus la o tragedie greu de explicat. Reeflay Panini (in realitate Stanislav) e numele utilizatorului de Youtube care si-a obisnuit fanii cu fel de fel de scene cu caracter violent, in incercarea de castiga tot mai multi adepti. De aceasta data insa a mers mult prea departe, tanarul din Rusia ajungand in arestul politiei dupa moartea nevinovata a iubitei sale, Valentina Grigorieva.

Astfel, dupa ce intr-un videoclip mai vechi a denigrat-o pe Valentina stropind-o cu piper, Stanislav a facut acum o prostie si mai mare, lasand-o inchisa pe balcon doar in lenjerie intima, in conditiile temperaturilor negative din Moscova din aceasta perioada a anului.

Vazandu-si in continuare de treaba in fata calculatorului, rusului nu i s-a facut mila de partenera sa decat in momentul in care n-a mai auzit batai in usa de la balcon. Ducandu-se sa vada ce s-a intamplat, Stanislav a gasit-o pe Valentina fara suflare, victima a hipotermiei. A bagat-o imediat in casa, a pus-o pe canapea si a incercat plangand s-o readuca la viata, dar era prea tarziu, chiar si dupa interventia doctorilor chemati de urgenta la fata locului. Evident, youtuberul rus e anchetat de omucidere, cu atat mai mult cu cat pe corpul Valentinei s-au gasit si niste urme de lovituri in zona abdomenului.

