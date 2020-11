Castiga peste 15.000 de euro pe VIDEO fara sa faca NIMIC! Detine un record bizar si profita de el la maxim: ce se intampla cand deschide gura

O femeie de 30 de ani sustine ca are 'cea mai mare gura din lume' si castiga sume impresionante de pe urma trasaturii ei specifice.

Samantha Ramsdell are 30 de ani si traieste in Connecticut. Femeia s-a inscris pe platforma TikTok pentru a canta si a interpreta diverse roluri, insa a descoperit ca a atras mult mai multa atentie cu altceva: dimensiunea gurii sale.

Ea sustine ca are 'cea mai mare gura din lume' si aceasta trasatura a facut-o faimoasa pe retelele sociale. A devenit o senzatie virala datorita gurii sale enorme si castiga aproximativ 15.000 de euro de pe urma unui clip postat.

Samantha a strans aproape un milion de urmaritori noi pe timpul blocarii din cauza Covid-19.

"M-am indragostit de improvizatie si comedie si am inceput sa postez mai mult pe social media. Pe timpul blocarii am inceput sa cresc din ce in ce mai mult datorita acestor clipuri amuzante cu scente de comedie si cantand parodii. Dar toate clipurile implica gura mea si fetele pe care le pot face. Unul dintre cele mai urmarite videoclipuri ale mele a fost cand am raspuns la un comentariu in care eram intrebata daca ma simt nesigura cu privire la gura mea", a spus Samantha, potrivit Daily Star.

"Am fost nesigura, dar este o parte din mine, asa ca acum mi-am lasat gura sa straluceasca in soare. Am observat ca gura mea face mult mai multe vizualizari. este putin frustrant pentru ca as vrea sa fiu cunoscuta pentru videoclipurile mele de cantat si comedie", a dezvaluit Samantha

Gura Samanthei are o dimensiune de aproape 9 centimetri pe latime si aproape 10 cm pe inaltime.

"Pe Snapchat a aparut o postare despre mine cum ca as avea 'cea mai mare gura din lume', deci daca Snapchat spune asta, trebuie sa fie adevarat, nu?", a mai spus Samantha.

"TikTok isi plateste creatorii de top, pe baza numarului de vizualizari si este de aproximativ 0,3 centi la 1000. Videoclipurile mele de top au peste 50 de milioane de vizualizari. Asta inseamna aproximativ 15.000 de euro pe videoclip!", a mai spus femeia.