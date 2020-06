Care-o fi MAMA? Sotia sexy a lui Cesc Fabregas are o fiica la fel de SUPERBA. Cele doua sunt despartite de 25 de ani!

Daniella Semaan e focoasa libaneza cu care se iubeste Cesc Fabregas (33 de ani), mijlocasul spaniol aflat inca in activitate, la AS Monaco. Putina lume stie ca sotia fotbalistului are o fiica dintr-o alta casatorie care ii calca pe urme la capitolul frumusete.

Buna prietena cu Antonella lui Leo Messi, Daniella a implinit de curand 45 de ani, varsta pe care o ascunde insa perfect din punct de vedere al aspectului fizic. Daca mai punem la socoteala si faptul ca a nascut de 5 ori, partenera lui Fabregas poate fi considerata o adevarata eroina.

Cu fostul jucator al Barcelonei, Daniella are trei copii (doua fete si un baiat aflati inca in primii ani de viata), dar ea se ingrijeste si de cei doi copii mai mari pe care i-a facut in prima casatorie, cu un potent afacerist, Elie Taktouk. Vorbim despre o fata de 20 de ani, Maria, si de un baiat de 16 ani.

Si cum aschia nu sare departe de trunchi, Maria Taktouk e o "bucatica" rupta din Daniella, asemanarea dintre cele doua fiind una evidenta, in ciuda faptului ca diferenta de varsta e de un sfert de secol, adica de 25 de ani. De altfel, Maria incearca deja sa-si construiasca singura faima, contul ei de Instagram apropiindu-se vertiginos de 1 milion de admiratori.