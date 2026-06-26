Germania a pierdut ultimul meci din Grupa E în fața lui Ecuador, scor 2-1, dar a încheiat pe primul loc.

Nemții au câștigat primele două meciuri cu Curacao și Costa de Fildeș și au adunat șase puncte.

Julian Nagelsmann, enervat după prima înfrângere suferită de Germania la CM 2026

Selecționerul naționalei Germaniei a vorbit despre greșelile pe care le-au făcut elevii săi în partida cu Ecuador.

Julian Nagelsmann a fost deranjat în momentul în care a fost întrebat dacă echipa lui s-a relaxat pentru că era sigură de calificarea de pe primul loc.

„Trebuie să învățăm că, după un început bun și un gol rapid, este necesar să acționăm mai calm și să nu începem să schimbăm prea des pozițiile. Pe teren a fost prea multă improvizație.

Avem nevoie de mai multă răbdare și trebuie să menținem o structură și o așezare mai clare pe teren. Când la asta se adaugă și pierderea prea frecventă a mingii, la un moment dat devine foarte dificil.

Dacă am abordat serios meciul? Vă rog, încetați să vorbiți prostii”, a spus Nagelsmann după înfrângerea cu Ecuador.

Clasamentul final al Grupei E

1) Germania - 6 puncte

2) Coasta de Fildeș - 6

3) Ecuador - 4 puncte

4) Curacao - un punct

Germania și Coasta de Fildeș s-au calificat în 16-imile Cupei Mondiale. Ecuador, de pe locul trei, s-a calificat și ea.