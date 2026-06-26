Gigi Becali nu a mai contat pe serviciile fundașului transferat în vara anului trecut. Astfel, Graovac este acum liber de contract, după un singur an la fosta campioană a României.

Chiar dacă nu a confirmat, iar echipa a ratat în premieră prezența în play-off, Graovac spune că nu regretă decizia de a semna cu echipa patronată de Gigi Becali.

Daniel Graovac nu regretă că a semnat cu FCSB

FCSB a transmis oficial că Baba Alhassan, David Kiki, Mamadou Thiam și Daniel Graovac nu vor mai îmbrăca tricoul roș-albastru în sezonul 2026-2027.

„(n.r. - Regreți că ai semnat cu FCSB?) Nu, în niciun caz. A fost o decizie foarte bună pentru mine și e un club foarte mare, deci nu am de ce.

A fost decizia clubului, care decide cine vine și cine pleacă. Am deja niște negocieri cu mai multe cluburi din România și Asia, precum și din alte țări din Balcani. Foarte curând voi lua o decizie să vedem care este cea mai bună variantă pentru mine”, a spus Daniel Graovac, la Fanatik.ro.

Patru plecări dintr-un foc la FCSB

David Kiki mai avea contract până în vara anului viitor. Transferat în 2024, Kiki nu a reușit să se impună în primul „11” și a bifat doar 17 apariții în toate competițiile. Potrivit Transfermarkt, fundașul lateral este cotat la 300.000 de euro.

Baba Alhassan a avut o prezență mai consistentă în lotul campioanei. Mijlocașul ghanez a adunat 43 de meciuri pentru FCSB și a oferit două pase decisive.

La rândul său, Mamadou Thiam pleacă după un sezon în care a fost folosit frecvent. Atacantul cotat la 650.000 de euro a strâns 47 de partide în tricoul roș-albastru, reușind șapte goluri și două pase decisive.

Pe lista despărțirilor se află și Daniel Graovac. Fundașul central, evaluat la 350.000 de euro, a bifat 30 de meciuri pentru FCSB și a înscris un gol în sezonul recent încheiat.