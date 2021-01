Benzina ingheata, telefoanele se strica! Asa se traieste in CEA MAI RECE localitate din lume. Temperaturile sunt IMPOSIBILE

Satul Oimiakon din Rusia este recunoscut ca fiind locul din lume in care oamenii traiesc la cele mai scazute temperaturi.

V-ati imaginat vreodata cum e sa stai zi de zi la -50 de grade Celsius sau chiar in conditii mai aspre in ceea ce priveste frigul? Ei bine, cei aproape 500 de locuitori din Oimiakon nu se plang deloc si isi desfasoara activitatea ca in orice alta localitate.

Temperaturile joase din Rusia siberiana sunt cunoscute, insa in cazul de fata acestea sunt duse la extrem. Astfel, uneori e atat de rece incat soferii se trezesc cu benzina inghetata, iar functionarea corecta a telefoanelor mobile e pusa in pericol, recordul absolut de frig inregistrat de-a lungul timpului fiind undeva in jurul a -71 de grade Celsius, in anul 1926.

Satul e situat pe malurile raului Indigirka (inghetat mai tot timpul), in ciuda numelui care inseamna in dialectul local "apa care nu ingheata", asta datorita unor izvoare termale din apropiere.

In aceste conditii inumane, e uluitor cum localnicii au reusit sa se adapteze, ei lucrand in special ca fermieri, vanatori si pescari, in timp ce gastronomia se bazeaza pe carnea de ren si de cal. Drept dovada ca frigul nu e o mare problema, autoritatile locale inchid scolile doar daca temperatura trece de -52 de grade Celsius in cursul zilei.

Pentru cei interesati de turism in aceasta zona inghetata a lumii, exista companii de turism care organizeaza excursii, cel mai apropiat aeroport de Oimiakon fiind cel din Yakutsk, la doua ore de mers cu masina.

