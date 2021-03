Barbatul care a facut greseala vietii lui: si-a inselat sotia cu sora ei geamana! Ce s-a intamplat dupa ce s-a aflat tot

Un barbat a facut o greseala incredibila.

Acesta si-a inselat sotia cu sora ei geamana. Dupa o petrecere, barbatul a mers in camera de hotel, usor ametit, alaturi de geamana sotiei sale. In momentul in care cei doi au ajunsi dezbracati in pat, sotia tipului a intrat pe usa si i-a prins.

Potrivit jurnalistilor de la Metro, barbatul a povestit ca femeia a inceput sa tipe, iar sora ei s-a speriat si a sarit din pat cand a realizat ce s-a intamplat.

Cei doi soti s-au despartit dupa incidentul petrecut la hotel.

