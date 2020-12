Investitor de la Polul Nord pentru Dinamo! :) Fanii 'cainilor' au ajuns sa se roage la Mos Craciun pentru salvarea echipei: scrisoarea geniala a unui pusti a devenit virala

Scrisoarea unui tanar din Bacau a ajuns virala pe retelele de socializare, dupa ce pagina fanilor lui Dinamo a distribuit-o.

David Spiridon reusit sa emotioneze pe toata lumea prin scrisoarea pe care i-a pregatit-o lui Mos Craciun. Tanarul are performante deosebite la scoala si evolueaza pentru o grupa de copii si juniori de la Dinamo Bacau.

Pustiul este un fan infocat al "cainilor", iar primul meci la care acesta a fost prezent pe stadion este un Dinamo-CFR Cluj, din finala Cupei Romaniei din 2016, meci pierdut de Dinamo la lovituri de departajare.

David i-a trasat niste cerinte clare lui Mos Craciun printr-o scrisoare, spunandu-i ca doreste ca Dinamo "sa ajunga in play-off si sa aiba bani".

"Eu cred ca anul acesta am fost cuminte, am avut rezultate bune la scoala, am fost locul 1 la concursul de pian, am luat locul 1 la concursul de teorie si m-am inteles cu sora mea. Eu as dori sa primesc:

- un lego

- noi ghete de fotbal

- sa fiu sanatos

- o carte

- Un PS5 (daca se poate)

- Sa ajunga Dinamo in playoff si sa aiba bani", a scris David in scrisoare.

